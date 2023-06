Une semaine de stage d’été de 50 à 70 € pour appendre le développement mobile, Python, la programmation robot, etc.

Introduction au développement d’applications mobiles pour Android, création et programmation d’un robot Lego, découverte de la programmation en langage Python ou encore création de contenus multimédias et de jeux vidéo avec Blockly… Ce seront les stages disponibles cet été pour les jeunes de 8 à 18 ans chez TechnofuturTIC. Et ce, entre 50 et 70 euros la semaine !