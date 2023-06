Charleroi: ce dimanche 4 juin, la Fête des sciences revient au coeur du parc Astrid

Stands et tonnelles accueilleront les enfants et leurs familles, de 10 heures à 17 heures. Le rendez-vous, organisé par le CCS (Centre de culture scientifique de l’ULB), avec la Ville de Charleroi, la Wallonie, l’ASBL "Centre-ville" et le PCS, vivra ici son grand retour après trois années de pandémie de coronavirus qui ne permettaient plus la tenue de ce genre d’événements.