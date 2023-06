La District Cup, le tournoi de mini foot reprend du service tout juillet

La troisième édition est l’occasion de découvrir de nouveaux sites. Les jeunes iront toujours s’amuser sur les terrains et espaces multisports du Parc Gobbe (Lodelinsart) et de la Cité Hubinon (Gosselies), de nouvelles destinations sont choisies dans nos districts pour permettre à d’autres quartiers de profiter du passage des activités d’été. Ainsi, l’aire de jeu de la rue Constant Renchon à Mont-sur-Marchienne et les espaces multisports du Parc de Monceau et du Roctiau (Montignies-sur-Sambre) accueilleront une des 5 étapes du tournoi.

Un ensemble d’activités sont également au programme du tournoi de mini foot. Il y aura également des activités ludiques et des jeux gonflables pour toutes et tous, ainsi qu’un atelier réparation de vélo tenu par la Cellule cyclisme de la Ville. Une opportunité pour donner un petit coup de neuf au vélo des jeunes citoyens des alentours.

Le tournoi garde la même formule

Avec deux catégories mixtes pour les 12-15 ans et les 16-21 ans, il y aura toujours une phase éliminatoire par district (voir ci-contre), les deux vainqueurs de district de chaque catégorie iront représenter leur district et leur quartier, chez Garrincha (toit du Décathlon), le 29 juillet, lors de la grande finale.

De quoi peut-être se faire une place au palmarès auprès de jeunes du District Centre (vainqueurs dans les deux catégories en 2021) et, des Districts Nord (12-15 ans) et Sud (16-21 ans) tenants des titres.

“Le but reste de semer plus d’égalité par le sport, de le rendre gratuit dans les quartiers sur des infrastructures de qualité. Cela permet aussi de créer du lien et d’améliorer la cohésion sociale dans les quartiers. La Charleroi District cup est plus qu’un tournoi sportif et ludique, c’est une opération sociale sans équivalents”, conclut Karim Chaïbaï, échevin des Sports et de la Jeunesse, à l’initiative de ce projet qui s’est définitivement installé dans le paysage des quartiers carolos.

En pratique

Tournoi de mini-foot “District Cup”

L’inscription gratuite est ouverte aux filles et garçons de 12 à 21 ans, selon deux catégories : 12-15 ans et 16-21 ans. Les autres activités sont libres.

Les équipes devront être composées de maximum 8 joueurs (matches 5 contre 5) et seront inscrites par le responsable d’équipe soit via l’e-mail districtcup@charleroi.be, par téléphone au 0495/910.154.

Une page Facebook a été également créée.

Les joueurs ne peuvent jouer que dans un seul district. Les tournois sont concentrés sur le mois de juillet et on peut jouer autant la semaine que le samedi.

Les dates (rendez-vous à chaque fois à 14h) :