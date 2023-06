La maison des jeunes de Couillet va être démolie pour être reconstruite

Pour entreprendre l’opération de démolition/reconstruction de la maison des jeunes de Couillet, la Ville de Charleroi n’attend plus que le permis de désamiantage de l’ancien bâtiment, attenant à l’école désaffectée des Fiestaux. "La demande de permis a été introduite, indique l’échevin en charge des Bâtiments Xavier Desgain. Dès que nous aurons reçu cette autorisation, ordre pourra être donné à l’entrepreneur de lancer ce chantier." Le marché a été attribué. Il représente un investissement de près de 2,4 millions d’euros TVAC. La durée des travaux est de 360 jours ouvrables, soit un an et demi. La démolition viendra dans la foulée du désamiantage. Et, la Ville insiste, il s’agira bien de reconstruire un bâtiment moderne dans la foulée.