Suivi par ces derniers, Jacques a aggravé son cas lorsqu'un des policiers a décidé de tendre son bras pour signaler au fuyard de se ranger sur le côté. « En état d'ivresse, le prévenu a percuté le bras du policier avec son véhicule et affirme qu'il s'agit d'un accident », expliquait le parquet. Déjà connu de la justice pour des faits de coups et blessures et pour des condamnations devant le tribunal de police, Jacques a écopé de la peine de prison requise par le parquet: 12 mois de prison.

Seule une opposition permettra au condamné de venir enfin s'expliquer face à la justice.