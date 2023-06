Le saviez-vous? Il y a des cuistax made in Charleroi

Les cuistax sont bichonnés par une équipe aux compétences toutes particulières. ©Ngom

Si on trouve un hangar rempli de l’emblématique véhicule côtier aussi loin dans les terres c’est grâce à la volonté du Groupe Terre, dont dépendent également les bulles à vêtements, de poursuivre son projet premier : la réinsertion professionnelle. “Au début des années 80, une usine a fermé et des soudeurs se sont retrouvés sans travail. Sachant ce que nous mettions un point d’honneur à accompagner des personnes dans leur parcours professionnel, les responsables de l’époque ont eu l’idée de les intégrer et de leur faire construire des cuistax. L’histoire raconte qu’ils sont allés envoyer à la mer pour les observer et en faire les plans. Ils en ont donc construit et les ont proposés à la location et depuis ils ont un énorme succès. ”

Aujourd’hui, les cuistax ne sont plus entièrement fabriqués dans les ateliers de Couillet. Ils proviennent de l’entreprise T&T Quality Go-Carts à Knokke qui fabrique encore ses cuistax à la main. Le Groupe Terre les rachète, les retape et les remet en circulation.

Info et contacts : www.cuistax.be