Charleroi : pas un euro pour valoriser le HF4

Le nouvel échevin en charge du Patrimoine Maxime Hardy (PS) se dit déçu de ce choix, une proposition de la ministre MR Valérie De Bue. Il en prend acte.

Sur le territoire wallon, un budget de près de 20 millions d’euros a été dégagé afin de soutenir un maximum de projets structurants de grande ampleur et bénéfiques pour la préservation du patrimoine, l’attractivité touristique, l’économie et l’emploi. Parmi les lauréats, trois sont situés dans le Hainaut : l’ancienne gare de Peruwelz, le carré Janson à Tournai et l’hôtel de ville de Mons vont se partager 6 millions. Mais pas un euro pour Charleroi Métropole. Rien pour le HF4.

Maxime Hardy rappelle avoir suivi ce dossier au parlement wallon où il a siégé de 2020 à fin avril dernier. “Cet élément du patrimoine industriel de Charleroi est situé à la porte Ouest, une zone promise à une métamorphose avec l’aménagement de la caserne du futur de la Défense nationale, le pôle clean tech dédié aux entreprises du secteur de l’environnement, la création d’espaces verts. Un master plan de redéploiement stratégique a été élaboré par le bureau d’architecture Paola Vigano. Ce document a été validé."

À présent, un groupe de travail doit être mis en place pour réfléchir à la préservation de l’outil, selon l’échevin. “C’était un engagement du ministre wallon en charge de l’Aménagement du Territoire, le MR Willy Borsus. En tant qu’échevin de Charleroi, mon rôle est de défendre ce dossier, ce que je vais évidemment faire. Mais il faut être clair : notre ville n’a pas les moyens de financer elle-même l’entretien d’une telle infrastructure, nous l’avons toujours dit et la situation n’a pas changé. ”