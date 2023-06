Ce dernier a, moins d’un an avant, commis un vol dans les larges rayons du Cora de Châtelineau. En proie à des difficultés personnelles au moment des faits, Rachid n’a pas eu d’autres solutions que de voler une paire de chaussures et de chaussettes et de dérober un fromage. “Je n’avais pas de quoi manger et pas de chaussures. J’avais froid et j’ai pris ces choses pour me vêtir et manger”, a expliqué Rachid, qui a récemment formé opposition à cette peine de prison.

Le problème pour Rachid, c’est que ce n’est pas la première fois que l’homme fait face à des ennuis judiciaires. En état de récidive, le voleur fut déjà condamné par le passé à une peine encore plus lourde pour un vol avec violence.

La défense, elle, considère la peine de 2 ans de prison quelque peu excessive pour un si maigre butin d’une cinquantaine d’euros. Pour le parquet, le passif judiciaire de Rachid est à prendre en compte pour prononcer la nouvelle peine de prison: mais au lieu des deux années, un an de prison est requis.

Jugement dans deux semaines.