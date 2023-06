Le PC passif carolo de 2017... n'existe pas!

Streacom est une marque néerlandaise, reconnue dans le milieu, qui fabrique des boîtiers depuis plus de 10 ans. Mais le SG10 est particulier, et c'est la raison pour laquelle on en parle dans la DH Charleroi : il s'agit d'un boîtier totalement passif (sans pompe pour refroidir les composants avec de l'eau - sans ventilateurs pour refroidir avec de l'air), qui se base sur une technologie carolo brevetée par Calyos, du zoning de Gosselies, utilisée dans des tramways par Alstom ou dans certains engins spaciaux.

Sauf que voilà : Calyos est au coeur d'une controverse, comme le rappelait le Youtubeur LinusTechTips vendredi soir. En 2017, l'entreprise carolo lançait un Kickstarter pour commencer la production d'un boîtier PC se basant sur la même technologie. Près de 500 personnes y ont investit pas loin de 500€ chacun, pour un total de 250.000€. Six ans plus tard, ils n'ont toujours pas reçu le produit acheté en crowdfunding. Et voilà qu'à Computex (Taiwan), Calyos s'associe à Streacom pour proposer un nouveau boîtier à près de 1000€ - le double du prix - sans jamais avoir ni livré, ni remboursé leurs premiers clients.

La DH Charleroi avait visité la startup Calyos, à Gosselies, pour couvrir ce "produit" innovant (difficile aujourd'hui d'appeler "produit" quelque chose qui n'existe pas). Selon LinusTechTips, un remboursement des clients jamais livrés n'est pas à l'ordre du jour, mais ils recevront une réduction du montant payé en 2017 (environ 500€) pour l'achat de ce nouveau boîtier à 1000€: "une pratique scandaleuse", dénonce le Youtubeur suivi par 15 millions d'abonnés, qui a refusé de couvrir le Streacom SG10 pour cette raison. Cette fois pourtant, l'arrivée du nom "Streacom" peut donner l'espoir que ce boîtier PC voie réellement le jour.

On n'ira pas plus loin sur le sujet, cet article était surtout pour revenir sur cette information de 2017. Une précision qui nous semblait importante.