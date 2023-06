BSCA: le dépose-minute est parmi les plus chers de Belgique, si pas d'Europe

C’est le député Écolo Christophe Clersy qui soulève le lièvre dans une question écrite au ministre wallon des Aéroports: l’accès au dépose minute du Brussels South Charleroi Airport s’avère comme l’un des plus coûteux. Non seulement, le premier passage est payant, sauf au P4 (NdlR: situé à un quart d’heure de marche des terminaux d’embarquement), mais les suivants sont soumis à un tarif plus élevé. Et ce n’est pas seulement vrai pour les véhicules privés. Que vous soyez particulier ou opérateur de transport par navette, votre premier accès vous coûtera 3 euros. Et chaque repasse (dans un délai de 24h) dix euros. Autrement dit, au plus vous y allez, au plus ça douille.