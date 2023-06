Charleroi : le stationnement alterné va peu à peu disparaître par endroits

Le stationnement alterné est régi par le code de la route. Il oblige les usagers à se garer d’un côté du 1er au 15 du mois, et de l’autre la quinzaine suivante. Mais c’est à la date des changements que ça coince. “Dans certaines rues, les blocages sont presque systématiques chaque 1er ou 16 du mois”, observe Xavier Desgain. “Des véhicules mal parqués obstruent le passage. Des bus et des camions sont ainsi coincés pendant plus d’une demi-heure, une heure parfois, le temps que la police et une dépanneuse interviennent. Ces points noirs doivent être supprimés.”

D’autres besoins motivent le renon au stationnement alterné, selon l’échevin. Le traçage au sol d’un emplacement handicapé, l’installation d’arceaux ou de boxes à vélo, le marquage d’une piste cyclable, la plantation d’arbres, l’intégration d’une future borne de recharge électrique : autant de situations à étudier au cas par cas, détaille-t-il dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal à la demande du conseiller PTB Thomas Lemaire.

Pour l’échevin, la mobilité évolue. “Des aménagements s’imposent dans le cadre d’une mobilité mieux partagée sur le plan modal et plus respectueuse des usagers faibles. C’est dans cette optique que l’on évite maintenant le stationnement alterné lors d’une étude de voirie. Lui sont préférés des bâtons de stationnement marqués, mais alternativement d’un côté et de l’autre de la voirie. Voire d’un seul côté également. La priorité est mise sur l’apaisement des quartiers et sur la diminution de la vitesse pratiquée, imposée par une cassure des linéarités. Le stationnement alterné se réduira donc de manière très progressive, au fil des réagencements de voiries et des demandes du TEC pour faciliter la circulation des bus. Une attention particulière est portée sur le nombre de places de parking d’un côté ou de l’autre, afin de proposer la capacité la plus optimale. Il faut également tenir compte des entrées de garages et de propriétés, des distances à maintenir en approche de carrefour et de passages piéton, des zones d’attente pour les véhicules longs…”

À Charleroi, c’est la commission Trafic Mobilité qui instruit ces dossiers. Cela se fera progressivement. Il n’y a aucune échéance.