Il abuse son neveu durant 10 ans: une peine de 10 ans de prison prononcée

En janvier 2022, la sœur d’Emmanuel apprend que son frère a commis des viols sur leur neveu Émilien (prénom d’emprunt). Les faits se seraient déroulés alors qu’Émilien avait entre 5 et 15 ans. Après ces révélations, le frère de la jeune victime s’est lancé à la recherche de preuves au domicile carolorégien de la grand-mère, là où vit une grande partie du noyau familial. Dans une clé USB branchée sur la télévision, l’horreur: une vidéo de 45 minutes datant de 2015 montrant l’un des viols subis par Émilien. "Pendant les dix premières minutes, on voit le prévenu mettre en place la caméra dans sa chambre", a détaillé la substitute Dutrifoy. Puis les images montrent Émilien se rendant dans la chambre et subissant l’abus sexuel commis par son oncle.