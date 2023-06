Le problème d'Eric, c'est les autres: son ex-collègue qu'il a harcelée ou son frère qu'il calomniait, c'est de leur faute

De faux avis et des courriers

À la suite d’un conflit familial concernant la succession des deux parents décédés, Eric a la dent dure contre son frère. Pour mieux l’atteindre, le prévenu a décidé de s’attaquer à l’activité professionnelle de son frangin. “Il y a eu de faux avis publiés sur le site internet du commerce de mon client ainsi que des courriers distribués auprès des voisins thudiniens pour nuire à mon client”, insiste la partie civile.

Une ex-collègue d'Eric, employée communale, a aussi reçu des insultes et de nombreux appels téléphoniques. Le 27 avril 2021, Eric l’a insulté de “greluche” ou de “racaille” par mail et un an avant, le téléphone de la secrétaire a sonné à 90 reprises en une seule journée !

Pour le parquet, la prise de conscience d’Eric sur son comportement nuisible “fait peur”. En témoigne son absence face à la justice, avance le substitut Signor. Une peine d’un an de prison est requise par ce dernier pour enfin faire cesser les agissements d’Eric.

“Le grain de sable qui gênait”

À la défense, on plaide un acquittement sur toute la ligne. Selon l’avocat, Eric était en réalité un “élément gênant” au sein de l’administration communale de Lobbes. “Il a été licencié alors qu’il était en charge de l’énergie. Pourquoi ? Parce que ça a été un peu le grain de sable qui gênait puisqu’il a soulevé plusieurs problèmes et dangers dans divers bâtiments.”

Le frère d’Eric en a aussi pris pour son grade. “Mon client fut aussi victime d’insultes et l’immeuble à Thuin où se trouve la bijouterie fait partie de la succession. La victime considère qu’il est en est le seul propriétaire et installe de la publicité pour sa bijouterie sans aucune autorisation.”

Jugement début septembre.