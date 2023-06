Mais qu’est-ce qu’une académie populaire ? “Ce projet vise à ramener de la nuance dans le débat public, en mettant en place de programmes gratuits de sensibilisation aux enjeux sociétaux de notre époque, à destination des citoyens principalement, mais également à destination des entreprises, des pouvoirs publics et des décideurs politiques”, explique-t-on. “La démarche scientifique est centrale dans les activités proposées, tout en restant accessibles à tous les publics.”

Concrètement, de 9h à 12h30, deux tables rondes/ateliers sont organisés. Le premier, sur l’économie circulaire, devrait permettre de “comprendre les enjeux de transformation de notre système de production-consommation linéaire vers un modèle plus vertueux : l’économie circulaire. Un changement de paradigme qui remet au centre la question de l’utilisation des ressources naturelles ainsi que la gestion des externalités, déchets et pollutions, générées par nos modes de vie.” Le second, sur le climat, s’appuiera sur les rapports du GIEC (les experts désignés par l’ONU, NdlR) : "L'objectif est que les participants reconstituent les liens de causes à effet du dérèglement climatique et puissent ensuite discuter ensemble de leur ressenti et des solutions.”

C’est gratuit, mais il faut réserver via https://www.eden-charleroi.be/agenda/academie-populaire-charleroi-metropole/signale l’asbl Terril31 qui co-organise la matinée.