Le but de cette opération qui se revendique citoyenne et participative est de proposer des animations diverses et variées au cœur de quartiers peu animés. “Nous avons posé nos valises une première fois le 21 mai dernier à la Cité Europe à Mont-sur-Marchienne. 500 personnes ont répondu à l’invitation. Lors de ces fêtes nous impliquons les associations locales et proposons des activités gratuites au public. Des animations musicales sont aussi au programme pour assurer l’ambiance. Nous avons choisi ce quartier car il n’y a pas beaucoup d’activités”, explique Faysal Abarkan, président de l’asbl Formidable.

À lire aussi

Si le concept se veut itinérant, il reste néanmoins concentré dans le District Sud comprenant Marcinelle, Couillet et Mont-sur-Marchienne. “Nous comptons sur l’implication des associations et des bénévoles fidèles pour, même si nous ne disposons pas de moyens énormes, proposer des animations et aller à la rencontre des citoyens. Grâce à nos différentes activités nous arrivons à récolter de fonds. C’est aussi grâce à une aide du CPAS de Charleroi que la première étape a pu se concrétiser. ”

Pour la deuxième étape du 2 juillet il est non seulement encore prévu des activités pour les petits et les grands mais également une grande journée sportive. “Le sport sera à l’honneur pour cette journée. Des randonnées, des joggings et des balades sur plusieurs distances sont au programme du jour. Nous avons préparé tout cela pour les familles et les groupes d’amis avec des droits d’inspiration démocratiques. Bien entendu nous pouvons encore compter sur le soutien et l’aide des commerçants locaux ainsi que des mouvements de jeunesse pour prêter main-forte à l’organisation. ”

Info et contact : http://formidable-asbl.com 0475/35 04 76