Elle porte plainte contre son père, c’est finalement classé sans suite: une dénonciation calomnieuse ?

Après plusieurs mois d’enquête, le dossier de mœurs est finalement classé sans suite pour charges insuffisantes contre le grand-père en juin 2017. Mais le mal est fait et ce dernier vit depuis lors avec l’étiquette de pédophile sur son dos. “Il vit dans l’isolement, fait l’objet de menaces et il y a même eu un début d’incendie au bas de sa porte sans qu’aucun lien avec l’accusation soit établi et des regards incessants”, précise la partie civile. Près de six ans après ce classement sans suite, le grand-père veut obtenir justice en citant directement Lucinda et Vanessa, une amie à cette dernière, pour la dénonciation calomnieuse.

Ce mardi matin, le tribunal correctionnel de Charleroi n’a pas eu l’honneur d’entendre les explications de Vanessa. Cette dernière, qui considère “n’avoir rien à se reprocher” a tout bonnement décidé de ne pas venir au palais de justice, confirme Me Druart son avocat. Lucinda, elle, ne conteste pas avoir porté plainte dès qu’elle a reçu les confidences de son enfant. Mais sans aucune intention de nuire à son papa. “Je n’en ai d’ailleurs pas parlé à gauche et à droite”, précise-t-elle.

Pour le parquet, en agissant de la sorte, Lucinda a simplement réagi comme toute personne sensée le ferait. Il n’y a pas d’intention méchante, ni même une volonté de nuire ou de porter atteinte à l’honneur de son paternel. Un acquittement est donc requis pour elle et pour son amie. Le son de cloche est similaire du côté des deux avocats à la défense. Jugement pour le 5 septembre.