Incendie dévastateur à Montignies-sur-Sambre: dix voitures et deux maisons détruites, d'autres habitations touchées

Se trouvait sur place une camionnette, plus haute et garée à proximité d'une habitation. Elle a pris feu, et a communiqué l'incendie à la maison devant laquelle elle était garée. Un couple avec deux enfants a pu heureusement se réfugier dans le jardin à l'arrière de la maison alors que la façade commençait à s'embraser. La maison voisine, où habite un couple de personnes âgées s'occupant d'une personne porteuse d'un handicap, a également été touchée. Là aussi, la famille a pu se réfugier dans le jardin.

Incendie dévastateur à Montignies-sur-Sambre, rue François Reconnu, le 7 juin 2023 ©FVH

Plusieurs équipes de la police locale de Charleroi sont venues en renfort. Ils se sont occupés d'établir un périmètre de sécurité et de récupérer les victimes dans leur jardin. En tout, dix véhicules et deux maisons sont détruits par les flammes, les pompiers ont combattu près de 4 heures l'incendie.

Deux familles doivent être relogées, mais personne n'est blessé. D'après notre correspondant sur place, 8 maisons sont touchées en tout, mais heureusement à moindre échelle : un châssis par-ci, une corniche par là. Elles restent habitables.

Selon les informations récoltées sur place, il pourrait s'agir d'un incendie criminel, même si les pompiers n'ont pas confirmé l'information à l'agence Belga ce mercredi matin. Un cocktail molotov aurait été lancé sur la première voiture à prendre feu : cette information, à prendre avec des pincettes à ce stade, devra être analysée dans le cadre de l'enquête et des expertises.