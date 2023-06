”Le Bien Commun”, un nouveau mouvement politique en vue des élections 2024

”Le Bien Commun”, qui n’a aujourd’hui que d’officiel un document fondateur de 17 pages signé uniquement par la conseillère, annonce vouloir des élus locaux à Charleroi pour commencer, puis des élus dans d’autres communes périphériques, et enfin aux parlements régionaux et fédéraux. “Nos assemblées se tiendront bientôt dans chacune des communes carolos afin de vous entendre et que vous soyez entendues. Elles se rassembleront bientôt et sur base régulière et nous prévoyons un calendrier d’action avant les communales et le programme sera établi avant l’hiver 2023.”

Son programme pour y arriver ? La participation citoyenne et la “fin de la particratie”. Six axes sont définis comme prioritaires : l’engagement civique (aller plus loin que “voter” aux élections), la transparence (pour renouveler la confiance dans les institutions), les droits fondamentaux (pour tout le monde, y compris les communautés “racisées” (sic.) et LGBTQIA +), l’état de droit (une justice indépendante), la tolérance et la diversité, et l’éducation civique (à l’école). Quant à la particratie, le mouvement dénonce aussi la concentration des pouvoirs au sein des partis politiques, dont notamment la tendance à voter d’un bloc dans les conseils ou parlements.

La solidarité socialiste, la responsabilité envers la planète écologiste, l’autonomie libérale et l’humanisme centriste sont repris dans le document fondateur qui nous a été envoyé. Un mélange de saveurs qui parlera soit à tout le monde, soit ne mettra personne d’accord. Un appel à rejoindre le mouvement est également présent.

LBC dispose d’un site web : lebiencommun.be, qui devrait être disponible le 10 juin 2023.

