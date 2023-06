Le CampusUCharleroi sera, dès septembre 2023, un havre de paix pour les étudiants

L’accueil d’universités à Charleroi nécessite quelques aménagements destinés à offrir les meilleures conditions d’études tant aux étudiants du supérieur qu’à ceux de l’enseignement de promotion social. Que ce soit dans des auditoires ou dans des salles de classe. Les responsables de CampusUCharleroi mettront, dès septembre 2023 après la rénovation et l’inauguration, ces locaux à disposition au sein des bâtiments de Zénobe Gramme actuellement en travaux. Toute l’année, il sera possible de se poser pour étudier dans le calme et des périodes plus particulières comme les blocus de juillet-août et des vacances de printemps bénéficieront de conditions modifiées grâce à une flexibilité de tous les instants. Plusieurs centaines de places seront mises à disposition. Une surveillance est aussi organisée afin que chacun puisse étudier dans les meilleures conditions et ainsi accroître encore plus les chances de réussite. Une salle avec du matériel informatique sera également accessible. Les locaux seront mis à disposition des étudiants des partenaires qui sont l’Université Libre de Bruxelles, l’UMons, l’Institut Supérieur Industriel de Promotion Social de Charleroi et l’Université Ouverte.