Le PTB à Charleroi : “Si la future majorité communale maintient la marina, ce sera sans nous !”

P.B : "Elle est en cours. Pour les communales, le ou la tête de liste de Charleroi sera désigné(e) en septembre. En ma qualité de cheffe de groupe au conseil, je serai candidate."

Pas d’auto-proclamation ?

P.B : "Non, il y a une démocratie au PTB ! J’ai lu récemment qu’un ancien ministre MR avait décrété qu’il serait en tête de la liste communale de son parti dans une ville où il n’a jamais siégé. Chez nous, les militants décident, nous ne le faisons pas à leur place."

Parlons du MR précisément. Au conseil communal, vous semblez avoir souvent des convergences ?

P.B : "Il nous arrive de partager des constats, comme c’est le cas pour le parking payant, la mobilité ou le commerce, mais la convergence s’arrête là. Car les solutions proposées sont radicalement différentes. Du reste, nous ne sommes pas suspects d’avoir voté des règlements comme le stationnement payant, ce que le MR a fait sous la précédente majorité. Au PTB, nous sommes cohérents avec notre ligne politique. Pas opportunistes ni hypocrites."

Êtes-vous enfin prêts à participer au pouvoir à Charleroi ? Car vous vous y étiez opposés en 2018…

P.B : "Nous irons si l’électeur nous en donne le mandat. Et à condition que certaines de nos exigences non négociables soient respectées…"

Un exemple ?

P.B : "Le projet de marina sur la Sambre ! Pour nous, il est hors de question de maintenir cet investissement bling-bling que nous jugeons inutile et indécent. Si une majorité veut le faire, ce sera sans nous ! Au-delà des incontournables, nous n’avons pas de tabou."

Le bourgmestre vous l’a déjà rappelé : Le projet de marina ou de halte nautique n’est pas porté par la ville, mais par la Wallonie…

P.B : "Il faut cesser de se cacher derrière d’autres niveaux de pouvoir ou organes de décision. Paul Magnette doit assumer ses choix en toute clarté et transparence !"

Si vous rejoignez une majorité, avez-vous des exclusions ?

P.B : "Je vais être très cash : cela pourrait être avec tout le monde sauf le MR et l’extrême droite !"

Quelles sont vos priorités pour la ville en 2024 ?

P.B : "Il y en a trois : sécurité, propreté et mobilité. Ce sont les trois obstacles à l’attractivité de Charleroi, une ville insécurisante et anxiogène, sale et embouteillée. Une ville aussi qui vit une crise profonde : les services sont en mal de moyens, Charleroi externalise de plus en plus de missions, nous perdons le contrôle sur des matières essentielles comme la propreté publique transférée à Tibi… Nous le disons : il faut réinvestir massivement dans notre fonction publique, cela passe par une refonte complète des mécanismes de financement à d’autres niveaux de pouvoir."

Si vous participez à une majorité, les membres du collège désignés par le PTB consacreront-ils 100 % de leur temps et de leur énergie à Charleroi ?

P.B : "La réponse est oui ! Et nous exigerons qu’il en aille de même chez nos partenaires si nous en avons. Un bourgmestre à mi-temps comme Paul Magnette si le PS reste dominant, ce n’est pas pour nous une option. Ou bien il consacre toute son énergie à la ville, ou bien il passe la main à un successeur compétent. En disant cela, je pense en particulier à une femme. Julie Patte pour ne pas la citer !"