Le Vanilla Sky revient dès vendredi jusqu’au 5 août, à Heppignies

Cette fois, ça sera du 9 juin (18 heures) jusqu’au 5 août 2023. L’événement est accessible du mercredi au dimanche, à partir de midi et jusqu’au soir – voire tard dans la nuit. Le lendemain de l’inauguration, le 10 juin, Kid Noize sera en concert “Never grow up” (préventes à 10 €).

Un parking (gardé) sera payant les vendredis et samedis soir. 12 € près du site, 8 € au fond de la rue. L’événement se passant sur le zoning d'Heppignies, pas sûr qu’il soit possible de trouver des places gratuites facilement, et l’organisateur met en garde sur “les enlèvements de voitures gênantes” autour du lieu de fête.

Infos : https://www.vanilla-event.be/ | Avenue de Heppignies – 6220 Heppignies