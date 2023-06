Son excuse pour avoir frappé une femme? "Je lui ai donné un coup dans le ventre pour la calmer"

Le 18 octobre dernier, Jérémie a écopé d’une peine de 10 mois de prison. Absent, ce dernier a été condamné pour une unique scène de coups et blessures sur sa compagne de l’époque enceinte. Un an avant, la femme a fait appel à la police alors qu’elle se trouvait au Grand hôpital de Charleroi. "Elle dit que le prévenu a, la veille, voulu avoir une relation sexuelle en essayant de la réveiller. Elle a ensuite reçu des gifles et des coups", lance la substitute Lecomte.