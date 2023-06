Bébé oublié sur le siège arrière: ça arrive plus souvent qu’on ne le croit

À lire aussi

Très interpellant, ce phénomène n’est pourtant pas isolé. Il n’est pas du tout “commun” mais l’actualité en fait écho malheureusement régulièrement. On se souvient qu’en 2007, la mère d’un bébé de 5 mois avait oublié de le déposer chez sa gardienne, à Hal. En 2009, un père avait oublié sa fille de 11 mois sur le siège arrière de la voiture à Haasrode. En 2012, c’est sa fille de 6 mois qu’un père a oublié de déposer à la crèche à Evere. En 2015, à nouveau, c’est à Dieppe (nord de la France) qu’un père a laissé son enfant dans la voiture en se rendant au travail. L’année passée enfin, un père a oublié son bébé de 14 mois dans son maxi-cosy en se rendant au travail près de Pau (sud de la France).

À chaque fois, l’enfant est mort, déshydraté par la chaleur. Et à chaque fois, c’est la même chose : le bébé a tout simplement été… oublié ! Le stress du travail, l’habitude et la routine, les tracasseries quotidiennes ou simplement une seconde d’inattention en quittant la voiture peuvent suffire. Et ce n’est souvent qu’à l’heure d’aller rechercher l’enfant à la crèche ou chez la gardienne qu’un des parents se rend compte… que l’enfant n’est jamais arrivé le matin.

La justice s’est penchée sur un dossier de ce type en 2014. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a poursuivi un père qui avait oublié sa fille de six mois à l’arrière de sa voiture. Pour le parquet, il fallait faire preuve de clémence (une suspension du prononcé), un non-lieu (l’abandon des poursuites) était également envisagé, mais le tribunal a finalement acquitté le père – prévenu pour “homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution”. Le jugement est motivé par le fait qu’il s’agit d’un oubli qui ne dépend d’aucun facteur extérieur, “qui n’est donc pas maîtrisable par un être humain”. En bref : "un drame de la fatalité", comme l'a d'ailleurs déclaré le Procureur du Roi de Charleroi, ce jeudi pour le cas de Gilly.