“C’est un bâtiment dont le parti était propriétaire depuis 20 ans”, explique la nouvelle présidente du PTB de Charleroi Métropole Pauline Boninsegna. “Il nous servait un peu de centre culturel et de maison du peuple, nous y recevions des artistes pour des concerts, des expositions, en plus d’activités politiques et jeunesses. Nous y avons injecté près d’un demi-million d’euros pour en améliorer le confort et l’efficience énergétique. Afin aussi de l’ouvrir sur le quartier. Nous nous sommes appuyés pour cela sur l’expertise d’un bureau d’architecture.” En façade, une large porte-fenêtre en accordéon permet de moduler l’accès au bâtiment. “On peut en ouvrir un élément ou la totalité. Nous avons voulu faire de ce siège la vitrine provinciale de notre parti.”

Un comptoir a été aménagé à l’entrée, et un escalier tournant rouge situé juste derrière annonce la couleur. Au fond, des locaux sont dédiés aux rencontres, aux events, et aux mouvements proches du PTB comme les Red Fox (jeunes PTB) ou les Mariannes (équivalent de Soralia au sein de Solidaris). “Pour nous identifier, il ne manque qu’une enseigne en façade”, observe Pauline Boninsegna. “Nous en avons fait la demande à l’Urbanisme mais ça nous a été refusé.” Comme pour les autres partis dont le siège est situé en intra-ring (PS, MR, Ecolo). L’étage comporte un coin à manger, une salle de réunion ainsi que les bureaux politiques du parti où travaillent des salariés et bénévoles, avec des militants.

L’inauguration est prévue ce jeudi en soirée à 19 heures avec des prises de parole. Le PTB dispose dès à présent d’un QG digne de ceux de ses principaux concurrents.