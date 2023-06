“La vérité sort du puits” le nouveau film de Dominique Smeets et Dominique Dubuisson

Pour ce nouveau projet, les créateurs d’O.V.N.I. (Objets Visuels Non Imitables) souhaitent une nouvelle fois faire appel à la participation financière des citoyens. Avec un avis bien tranché sur le monde “traditionnel” du cinéma, ils désirent tordre le cou aux idées reçues qui consiste à mettre en avant et récompenser des œuvres cinématographiques produites à coup de subventions. Souvent recalé mais jamais résignés, leur enthousiasme à se lancer ce nouveau défi ne semble pas atteint. Revenants sur leur aventure pour la production de Marbie Star de Couillu-les-2-Eglises, le duo scénariste-producteur déclare “Pour la première fois dans l’histoire du cinéma belge, un film a vu le jour non pas grâce aux subventions mais par la volonté du public. Cette façon de produire n’est pas enseignée dans les manuels scolaires et pourtant, elle a bien eu lieu. Par son succès, tant artistique qu’économique, “Marbie Star” remet en question les marges de la production cinématographique. ” Même si l’engouement du cinéma belge est très mitigé. La réussite de leur premier film est prouvée par un nombre d’entrées bien plus important que d’autres films à l’affiche “plus prestigieuse”.

C’est donc boostés par cette première expérience et plus expérimentés que les Dominiques proposent “La vérité sort du puits”.

Au-delà de créer de toutes pièces un film, il a été ajouté une nouvelle approche de ce qu’ils appellent le cinéma social. “Nous souhaitons aller hors du cadre. Ne pas juste proposer un film mais concrétiser une action sociale. Le cinéma social ne doit pas juste exister que sur un écran. ”

Ce qui rend encore unique leur projet c’est que toutes les recettes seront destinées à la construction d’habitats pour des personnes en situation de précarité oubliées de tous. “Nous voulons leur offrir la chance de se réinsérer et de ne plus être stigmatisés. Nous voulons les aider à sortir de l’isolement dans lequel elles sont. Pour cela, nous visons la construction de 8 logements. Nous avons des pistes et des lieux mais il y a encore du chemin pour cela. ”

Quand certains jettent une pièce dans un puits en espérant que leur vœu se réalise ; on sait que, pour ce projet, plus il y aura de pièces, plus le rêve d’avoir à nouveau un toit au-dessus de la tête se réalisera. “À votre bon cœur ! ” (attention spoiler)

Pour eux comme pour d'autres, Charleroi reste une terre inspirante mais eux restent uniques.

Le pitch du film

Malgré des blessures secrètes et deux deuils consécutifs, Eugénie, une propriétaire quinquagénaire, s’en sort plutôt courageusement… sans pour autant attirer la sympathie de son entourage.

En apparence, Eugénie est une femme excentrique et superficielle qui ne se soucie que de sa petite personne et dont les comportements excessifs et déplacés en offusquent plus d’un.

Elle a de l’argent, des biens, mais ceux-ci ne la comblent pas… elle remplit sa vie… jusqu’au jour où elle se retrouve confrontée à une terrible épreuve, une prise d’otage qui tourne mal.

Toutes les informations sont disponibles sur https://www.laveritesortdupuits.be/