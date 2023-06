Une petite fille de 6 mois retrouvée morte dans une voiture à Gilly : sa mère l’avait oubliée à l’arrière en allant travailler

Lors d’une conférence de presse organisée au palais de justice de Charleroi, le parquet est revenu sobrement (par respect pour les proches endeuillés) sur les circonstances de ce “drame de la fatalité”.

La mère de famille, employée au sein de l’hôpital, devait déposer son bébé à la crèche au matin. “Le papa, qui est allé à la crèche pour récupérer sa fille, s’est inquiété de l’absence de l’enfant. Il a alors appelé sa compagne et il y a eu un blanc dans leur discussion. La maman a couru vers son véhicule et a découvert sa petite fille décédée”, lance Vincent Fiasse procureur du Roi de Charleroi.

À lire aussi

Pas d’inculpation, pour l’instant

L’autopsie du corps du nourrisson n’aura jamais lieu. Les circonstances du décès sont claires et ont été constatées par le médecin légiste descendu sur les lieux du drame mercredi en fin de journée. “L’enfant est décédé d’une hyperthermie, après être resté dans la voiture toute la journée.”

Illustration picture shows the hospital 'Grand Hopital de Charleroi, site Saint-Jospeh', Thursday 08 June 2023, in Charleroi. Yesterday, the body of a baby was found in a car parked outside the Saint-Joseph hospital. The Charleroi public prosecutor's office has opened an investigation. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Comme de coutume, et malgré la délicatesse du dossier, une instruction est ouverte pour défaut de prévoyance et de précaution. À l’heure d’écrire ces lignes, la maman n’est pas inculpée pour les faits. “Le bébé ne présentait aucune trace de violence et était manifestement bien soigné. Il s’agirait d’un oubli”, précise le procureur du Roi.

Toutefois, une possible inculpation au fil de l’évolution de l’instruction n’est pas définitivement exclue.

”Il y avait des gens qui pleuraient sur le parking de l’hôpital”

”J’avais rendez-vous à 17h30 à l’hôpital, mais quand on est arrivés il y avait plusieurs voitures de police, une ambulance, un SMUR, et plein de gens sur le parking face à Saint-Joseph”, témoigne une patiente, qui se trouvait sur place lors de la terrible découverte. “Des gens semblaient curieux, à regarder ce qu’il se passait, mais d’autres étaient bouleversés, se tenaient la tête, certains limite en larmes. Un garde de sécurité était d’ailleurs en retrait, l’air très mal. Une fois à l’intérieur, une des secrétaires de l’accueil était en pleurs. J’en suis encore toute remuée, la situation est choquante.” Mais, aussi maman, elle ajoute : “Par contre, je pense qu’il ne faut pas juger. Je suis maman et je ne peux pas affirmer que ça ne m’arriverait pas. C’est inadmissible, c’est terrible… mais il suffit que ça arrive… une seule fois. Je compatis tellement avec les parents, ce qui leur arrive est atroce.”