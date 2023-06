Charleroi: bienvenue sur le chantier du plus grand coliving d’Europe !

"Dans le permis qu’il nous a délivré en décembre dernier, le fonctionnaire délégué, Raphaël Stokis, a imposé la préservation du cachet extérieur de l’hôtel des chemins de fer ainsi que le maintien d’éléments constructifs intérieurs", précise Norbert Koeckelberg.

Il est ainsi prévu de conserver intégralement la volumétrie et la façade qui sera sablée. "Tous les châssis seront remplacés par de nouvelles menuiseries acier avec des profilés fins et du double vitrage", selon l’architecte Brice Polomé, du bureau Goffart-Polomé. Isolation de la toiture et équipement en photovoltaïque de la partie centrale, création de deux jardins suspendus avec vue panoramique sur la Sambre et la ville…

"À l’intérieur, il est prévu de sauvegarder les parements de murs en carrelage." Réfection complète de l’installation électrique, mise en conformité incendie avec portes et cloisons coupe-feu, construction d’un escalier supplémentaire, reconfiguration des espaces à chacune des extrémités du "paquebot" aux rez +1 et +2 pour en faire des lieux partagés: cuisine et salle à manger, buanderie, salon, piano bar, salle de sport et de cinéma, bibliothèque, coworking tout a été pensé dans le détail pour rencontrer les besoins et le bien-être des usagers.

"Nous ne toucherons par contre pas aux structures, idéalement adaptées au projet", poursuit l’architecte. L’espacement régulier des poteaux poutres permet d’agencer 70 chambres, dont 4 pour PMR, desservies par un couloir central de 2,8 mètres carrés. Afin de garder une ambiance familiale, chaque étage fonctionnera de manière autonome.

"Chaque chambre (avec une hauteur de plafond de plus de 3,5 mètres) offrira une superficie brute de 22 mètres carrés, complète Amaury Michiels d’Ikoab. Toutes disposeront d’une salle de bain privative, ce qui impose de refaire complètement l’équipement sanitaire et la plomberie. Elles seront proposées pour la location entièrement meublées."

Complété par une vaste terrasse surélevée (la plus grande de l’intra-ring), le Food Market sera orienté sur une esplanade côté voies de chemin de fer. Le rez sera livré "casco", c’est-à-dire semi-fini. Il offrira 1 250 mètres carrés de superficie et devrait accueillir huit restaurants: les Carolos et visiteurs de passage pourront y savourer des cuisines de diverses origines.

C’est le club d’affaires B4C qui a favorisé l’éclosion de ce projet immobilier. Trois chefs d’entreprise de Charleroi le fréquentaient. A l’époque, Norbert Koeckelberg en était le président. "Amaury Michiels d’Ikoab m’a proposé une association en vue du rachat du bâtiment, vendu par la SNCB au prix d’1,65 million d’euros", relate-t-il. "Nous avons étudié ensemble le projet. Il ne nous restait plus qu’à trouver un architecte. C’est ainsi que nous avons embarqué le bureau Goffart-Polomé." En Wallonie, Ikoab est le premier opérateur de coliving. "Nous gérons un parc de plus de 500 chambres au sud du pays et à Bruxelles, dont une centaine à Charleroi qui est notre premier marché" indique Amaury Michiels. Quant à l’entreprise Koeckelberg, c’est l’une des deux entreprises de construction et de génie civil de classe 8 de Charleroi. "Nous occupons 140 travailleurs", indique son administrateur délégué. "Active dans le secteur privé et public (et notamment au palais des expos), nous sommes aussi investis dans la promotion immobilière qui représente 10 à 15% de notre chiffre d’affaires, soit quelque 5 millions par an. Nous avons récemment bâti une quarantaine d’appartements à Mont-sur-Marchienne et Marcinelle." Avec onze collaborateurs, le bureau Goffart-Polomé travaille aujourd’hui sur une soixantaine de projets en Wallonie et à Bruxelles. "Ici à Charleroi, nous avons remporté plusieurs concours, dont celui du Musée des Beaux-Arts au pied de la tour de police", rappelle Brice Polomé. "Le futur building polygonal Eiffage au Left Side Business Park porte également notre signature, comme les projets de reconversion des anciens sites hospitaliers du GHdC de Saint Joseph et Fabiola où nous allons aménager du logement avec Thomas et Piron. C’est nous enfin qui avons été choisis pour réaliser la nouvelle maison mieux-être du campus de santé des Viviers à Gilly, un lieu destiné à la revalidation et à l’accueil des patients touchés par le cancer."

D.A.