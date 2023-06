Le feu bouté à une poubelle devant l’IET Notre-Dame à Charleroi : “L’école a eu beaucoup de chance”

Une poubelle incendiée devant l'IET Notre Dame à Charleroi, rue de la Science. ©FVH

Par contre, les flammes étaient impressionnantes : le ramassage des cartons a lieu le vendredi matin, et c’est le conteneur à cartons, sorti la veille au soir, qui a été visé. Heureusement, le feu ne s’est pas communiqué aux autres poubelles à proximité, mais les flammes ont léché la façade de l’école IET Notre-Dame.

La façade de l’école est endommagée. Par chance, les vitres n’ont pas explosé sous l’effet de la chaleur et il ne semble pas y avoir de dégâts au sein de l’établissement-même. Contactée, l’école confirme qu’il y a des dégâts en façade : “les châssis ont fondu, les vitres se sont fissurées, l’enseigne de l’école a brûlé et la façade a noirci et devra être nettoyée”, détaille le directeur de l’établissement Walter Bauduin. “Mais à l’intérieur, tout va bien. Il y a une légère odeur de fumée mais on a été plutôt épargnés, on a beaucoup de chance. Dehors, le tarmac a même fondu sous l’effet de la chaleur.”

Une poubelle incendiée devant l'IET Notre Dame à Charleroi, rue de la Science. ©FVH

La police locale de Charleroi est descendue sur place pour établir un premier constat, et reviendra lundi prendre la déposition de la direction concernant l’incendie : il semblerait que le feu soit d’origine criminelle, mais il est aussi possible que l’établissement ait été visé. “Pour les dégâts matériels, l’assurance de l’école devrait intervenir dans un premier temps.”