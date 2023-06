Lutte contre le cannabis dans les écoles, une réalité au cœur du programme de prévention “Unplugged 8”

“Unplugged 8” est un programme de prévention dont le but est d’agir avant que les consommations ne surviennent. Il s’agit également d’un programme de promotion de la santé afin que chaque jeune développe des compétences pour faire des choix éclairés.

Pour mettre cela en place des référents qui intègrent des écoles volontaires forment des enseignants et ensemble interviennent en classe. Sont abordés, la drogue mais aussi l’alcool, le tabac et les écrans.

Au fil de huit séances, les élèves participent à diverses activités et disposent d’outils pédagogiques adéquats en fonction des sujets et des thématiques abordées. Une approche toute particulière est destinée à mettre les élèves en confiance en expliquant que ces séances ne sont pas liées à des problèmes de consommations.

David et Frédéric détiennent attendent qu'on leur confie à nouveau les clés du programme de prévention "Unplugged 8" ©Ngom

Pour éclairer les jeunes la notion de groupe est évoquée car dans certains groupes d’adolescents un ensemble de règles se développent spontanément. “Si vous voulez être acceptés par les autres, vous devez adopter ces normes. Il est important de signaler que cette pression de groupe peut aussi avoir des effets positifs par exemple dans un groupe sportif. Il s’agit d’une saine émulation. ”

Le but est d’amener les élèves à faire les meilleurs choix et donc d’apprendre à ne pas avoir peur à savoir dire non.

Ce programme de prévention dépasse le cadre car il permet de renouer un dialogue non seulement entre les élèves mais avec le corps professoral. Harcèlement et autres sujets peuvent donc être discutés dans un climat de confiance.