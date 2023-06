Salvatore stalke son ex-femme: il a traqué ses moindres faits et gestes durant 3 ans

Il est reproché à l’ex-époux de Dominique des appels et SMS incessants, mais aussi de fréquentes visites au domicile de cette dernière à son domicile ou sur son lieu de travail. Quand ces visites ne suffisaient pas, Salvatore pouvait compter sur le “hasard” pour tomber nez à nez avec Dominique sur des brocantes. “Nous faisons des brocantes quand nous étions ensemble. Donc c’était par hasard que je la voyais là-bas”, affirme le prévenu. Vraiment ?

Car pour le parquet, le hasard n’a plutôt rien à avoir dans ces “rencontres fortuites”. Non, c’est plutôt grâce à un traceur GPS que Salvatore a pu croiser la route de son ex-épouse. “Il savait toujours très bien où elle se trouvait. Un jour, un policier a conseillé à la victime d’examiner son véhicule. Et bingo, elle a découvert un premier traceur GPS”, argumente le substitut Bury. Selon le magistrat, Salvatore estimait à tort avoir un droit de possession sur son ex-femme. “C’est un indicateur de la violence mentale dont a fait preuve l’auteur. Il a reconnu avoir déposé le traceur “parce qu’on est toujours marié, j’ai le droit de savoir où elle se trouve. ” ” Le prévenu, lui, confie qu’il “cherchait à obtenir des réponses à ces questions et à monter un dossier contre son ex-femme qui avait un amant. ”

Les nombreuses auditions à la police n’ont malheureusement pas eu le moindre effet sur Salvatore puisqu’il a recommencé en replaçant un nouveau traceur ou en déposant même un enregistreur audio dans l’habitacle de Dominique ! Le 28 juin dernier, cette dernière fut aussi victimes d’insultes peu élogieuses en pleine rue, sans oublier l’existence d’une photo “comique” partagée sur Facebook par Salvatore.

Étant donné la longueur de la période infractionnelle, mais aussi de l’absence flagrante de remise en question du comportement de Salvatore, le parquet souhaite qu’une peine proche du maximum autorisé par le Code pénal soit prononcée. Dix-huit mois de prison sont requis. À la défense, on estime cette peine de prison “abusive” tout en insistant sur l’audition du 2 janvier 2022. “C'est à ce moment-là qu’il a enfin pris conscience et depuis il n’y a plus rien eu”, explique l’avocate.

Jugement à la rentrée.