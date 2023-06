Tourisme à Charleroi: les terrils, les musées et Totemus qui s’étoffe

La directrice met aussi en exergue la "belle panoplie" de musées proposée dans la région: le Bois du Cazier et le Musée de la Photo, mais aussi le BPS22, le Musée des beaux-arts new-look, et le Musée de la poterie de Bouffioulx, complété par la Poterie Dubois toujours en activité. "Un de nos chevaux de bataille, c’est aussi l’appli gratuite Totemus", ajoute-t-elle. L’appli propose des "chasses aux trésors", la découverte d’un territoire au travers de questions, d’énigmes. "Il y en a pour Charleroi, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes (à pied et à vélo) et Aiseau-Presles. Il y en aura bientôt pour Courcelles et Bouffioulx, à l’occasion de la fête de la poterie."