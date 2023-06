Vagabond et Lily, deux poneys en visite aux soins palliatifs De Vinci: "Ça a marché, on a vu des visages fermés s’éclairer"

Vagabond et Lily, deux poneys, sont venus rendre visite aux patients des Soins palliatifs de l'hôpital Léonard De Vinci (ISPPC) à Montigny-le-Tilleul ©Service communication ISPPC

Les deux sympathiques poneys ont été accueillis dans le patio, la cour intérieure entourée du bloc et des chambres. “On a sorti tout le monde, en chaise ou dans leur lit, et pour une dame qui ne pouvait pas se rendre à l’extérieur on a pu ouvrir les fenêtres et les poneys lui ont fait coucou en passant leur tête par la fenêtre”, raconte-t-on. Évidemment, impossible de faire rentrer les animaux dans les chambres, question d’hygiène : “Notre comité est strict là-dessus. Mais cette journée ne vient pas de nulle part, c’est un de nos nombreux projets de zoothérapie. On avait beaucoup de demandes de patients qui voulaient voir leurs animaux de compagnie, et on le faisait souvent en douce pour leur faire plaisir. Mais depuis, ça s’est institutionnalisé, avec l’approbation des services d’hygiène bien sûr.”

Début d’année, l’ISPPC a fait venir deux petits chiens dans ses hôpitaux, en collaboration avec la SPA de Charleroi. Un succès total, au point que cela va se répéter et qu’on songe même, dans un service, à accueillir un chat résident à temps plein. “La seule difficulté à résoudre c’est d’arriver à la garder au sein du service, qu’il n’aille pas n’importe où dans l’hôpital. Mais la volonté est là. Depuis qu’on a commencé ces projets, on voit que ça marche très bien avec les patients, mais aussi pour le personnel pour qui c’est un peu un jour de fête aussi. Et l’objectif de ramener un peu de vie, un peu de contacts, rameuter les familles des malades, recréer du lien et du contact parce que le milieu hospitalier peut faire “écran” avec l’extérieur… Eh bien c’est une réussite. On aimerait continuer à multiplier ce genre de projets.”