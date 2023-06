8 communes de l'Entre-Sambre-et-Meuse soutenues dans leurs actions pour le climat

"Les communes sont les acteurs les plus proches des citoyens. Elles peuvent agir sur les émissions propres de la commune, mais également aider les ménages, via toute une série de choix. Par exemple par le soutien à des projets d’énergie renouvelables, des budgets participatifs ou encore des décisions liées à la mobilité", déclare Philippe Henry.

Un coordinateur temps plein pendant 3 ans

Avec les appels POLLEC successifs de 2020, 2021 et 2022, les communes participantes auront reçu un soutien équivalent au montant nécessaire pour recruter un équivalent temps plein pendant trois ans.

Les communes ont jusqu’à̀ la fin de l’année 2023 pour recruter leur coordinateur PAEDC s’ils n’en ont pas encore. Elles bénéficient également d’un accompagnement par l’administration régionale.

Il existe également 9 coordinateurs supra-communaux soutenus dans le cadre de cet appel. Il s’agit d’Ideta, d’In BW, du BEP, d’IGRETEC, des Provinces de Liège, du Luxembourg et du Hainaut et des GAL "Pays des Condruses" et "Parc naturel de Gaume". Ils accompagnent les communes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur PAEDC.