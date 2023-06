Charleroi: les propositions du festival "Canaux" au coeur du Quai 10

Situé sur le quai Rimbaud, en bordure de Sambre, le Quai 10 prend pied, ce week-end, dans le processus du festival "Canaux", qui met en relation la vitalité des artistes néerlandais avec le terreau fertile de la sphère culturelle carolorégienne. Le premier rendez-vous est plus symbolique, il n’en est pas moins important: ce dimanche matin, le 11 juin à 10 h 30, la séance du film d’animation néerlandais Knorr, Un Amour de Cochon se déroulera en présence d’une délégation de l’Ambassade des Pays-Bas. Pour les plus grands, le documentaire Control, réalisé par Anton Corbijn et consacré à Ian Curtis, leader défunt du groupe Joy Division, sera également au menu, ce 17 juin.