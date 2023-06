Charleroi: Notre Maison célèbre ses 70 ans d'existence et de militantisme, ce 30 juin

"Nous avons retrouvé au sous-sol la maquette en plâtre du bâtiment de 1953", annonce la secrétaire régionale du MOC de Charleroi Thuin Adeline Baudson, qui révèle: "Elle sera dépoussiérée pour une présentation publique." Dans son quartier, Notre Maison a été le témoin d’une profonde métamorphose urbaine, avec la construction de l’ancien siège de Fortis BNP Paribas, amené à prochainement abriter Solidaris, sur le trottoir d’en face, puis de la direction du Forem et de la Société Wallonne du Logement, suivi par le retour du métro avec la finalisation de la boucle urbaine.

Plusieurs extensions sont venues densifier l’activité militante et de service, notamment rue Prunieau où la fédération CSC a établi son siège. "Le café-restaurant accueillera l’après-midi à 15 h 30 une conférence sur les luttes d’hier et d’aujourd’hui. Archiviste du Centre d’Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire (CARHOP) Camille Vanbersy a fouillé nos archives pour se replonger dans les combats qui ont émaillé 70 ans de vie politique, syndicale et sociale", souligne Cécile Vargas, qui ajoute: "Jean Faniel du CRISP interviendra sur le volet plus récent des actions".

Après la conférence, le chef cuisinier de Notre Maison -David – servira une préparation non pas seulement maison mais "Notre Maison": des vitoulets à la sauce pays noir, élaborée à base de bière. Un concert du GAM (Groupe Action Musicale) prolongera la soirée, sur des airs et chants wallons et militants. Le maître d’hôtel de Notre Maison -Raphaël – le rappelle: le nombre de places est limité, mieux vaut donc réserver son repas pour être sûr d’être parmi les convives. C’est au 071/32 40 22.

Cette journée sera enfin l’occasion de vernir la fresque rénovée du café-restaurant. "Nous avons levé pour cela 3000 euros de fonds dans le cadre d’un crowdfunding", conclut Adeline Baudson.