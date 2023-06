14 mois de prison pour “un coup de sang” : le ministère public trouve que la peine se justifie

Ce jour-là, à la sortie d’un restaurant, Alexandre et son cousin ont bu, surtout le cousin. Sous l’effet de l’alcool, ce dernier se sent pousser des ailes et commence à chercher “misère” avec d’autres personnes. Au loin, Alexandre remarque qu’une bagarre oppose son cousin et Damien. Mais au lieu de séparer les deux hommes, l’opposant décide de “défendre son cousin” et agresse gratuitement Damien via des coups de poing et de pied. L’homme agressé est finalement abandonné à son propre sort, ensanglanté.

La scène est tellement violente qu’un témoin indique à la police que les deux agresseurs se sont “acharnés” sur la pauvre victime. Pour la défense, il s’agit là d’une erreur de parcours et d’un coup de sang qui ne s’est jamais plus répété. Alexandre vante désormais une certaine forme de stabilité dans sa vie et n’a plus eu d’ennuis avec la justice depuis les faits. Une suspension probatoire est donc proposée en remplacement des 14 mois de prison initialement prononcés.

Pour le parquet, pas question de banaliser l’agression gratuite et extrêmement violente vécue par la victime. À cause d’un mauvais coup à la tête, cette dernière aurait même pu subir de graves conséquences. Les quatorze mois de prison “se justifient amplement”, estime donc le substitut Bury qui s’oppose à toute mesure de faveur. Décision début septembre.