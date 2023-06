Unique: une nouvelle formation pour se préparer à devenir policier, "le taux d'échec au concours est de 40 à 50%"

Il y a quelques mois, la directrice de l’École de promotion sociale, Ersilia Bottani, a contacté Philippe Borza pour une collaboration afin de présenter au mieux les métiers de la police au public. Les thèmes abordés étaient aussi variés allant de la découverte des services qu’à la préparation physique. Enjoué par ce programme de formation, le Chef de Corps ne manque pas de ra peller sa passion pour un métier aux multiples opportunités de carrières. Lui est entré à la gendarmerie se retrouve aujourd’hui à 51 ans à la tête d’une zone, un nouveau challenge après avoir dirigé, et créé des méthodologies pour des enquêtes liées aux stupéfiants. “C’est un métier qui, au-delà d’offrir une sécurité d’emploi, répond à des souhaits personnels. On peut aller en intervention ou être plus proche des citoyens. La police offre de nombreuses opportunités de carrière même si on sait que ce n’est pas un métier facile. Il demande de l’investissement mais est riche au point de vue humain. L’un de mes meilleurs souvenirs est les 20 ans que j’ai passés à organiser notamment toute la sécurité pour le Doudou. ” La Formation n’est donc pas juste destinée à la zone mais bien à tout le bassin carolo.

Les titres délivrés seront des attestations de réussite par unité de formation, reconnues par la Fédération Wallonie Bruxelles. "Cette formation facilitera la réussite des épreuves de sélection de la police mais ne garantira absolument pas l’entrée. Notre objectif étant, bien évidemment, de proposer aux futurs candidats, une préformation de qualité afin d’avoir un taux important de réussite aux tests d’entrée dans la fonction."

Sauf exemption, le coût de la formation est de 94 euros