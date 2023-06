Le premier Village des Aînés organisé mercredi 14 juin

Le mercredi 14 juin de 10h à 17h est organisé, dans le prestigieux parc de Monceau, la première édition du Village des Aînés. Organisé par le Service des Aînés de la Ville de Charleroi, cet événement se tiendra sous chapiteau et tonnelles et permettra de faire découvrir au public attendu nombreux l’ensemble des ateliers, cours et formations dispensés à l’adresse de nos seniors au travers notamment de démonstrations, expositions, ateliers ou encore stands d’information.