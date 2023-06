À Charleroi, les écoles font des efforts les unes après les autres pour réduire leurs déchets

Les administrations sont une grosse machine, en Belgique, et les écoles font partie de l’administration. C’est en plus là que grandissent l’immense majorité des citoyens de demain. C’est la raison pour laquelle FostPlus et BeWapp collaborent avec les intercommunales de gestion des déchets (Tibi et Ipalle, dans la région de Charleroi) pour créer un label “École plus propre”.

Onze nouvelles écoles viennent de recevoir le label sur la zone Tibi, souligne une communication de l’intercommunale. C'est la troisième année que le processus est lancé. Saint-Médard à Anderlues, l’École Artisanale Populaire à Montigny-le-Tilleul, la Garenne à Charleroi, Notre-Dame à Fleurus, Sainte-Marie à Marchienne-au-Pont, Sainte-Marie à Rêves, Belle-Vue à Marcinelle, La Villette à Marcinelle, l’IND à Loverval, le Bosquet à Châtelet et la Claire Joie à Trazegnies ont reçu leur titre. “Ce label est l’aboutissement de quelque chose, un encouragement à continuer sur une bonne lancée”, précise Céline Peeterbroeck de Tibi. “Pour les écoles qui n’y sont pas encore mais se sont engagées dans le processus, ici Solvay à Charleroi et Jourdan à Fleurus, il y a un prix d’encouragement.”

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? “Il y a trois composantes à ce qu’on appelle une approche “intégrée” des déchets : le tri, la propreté et la prévention. On peut par exemple faire un diagnostic des déchets dans une école, et remarquer qu’il faut soit pousser le tri des PMC, et donc mettre davantage de poubelles, ou bien des panneaux pour savoir quoi jeter où, etc. Il est aussi possible de développer un projet de compost, ou autre: c’est spécifique à chaque école qui s’engage dans le processus, avec un accompagnement. C’est en général avec la direction ou les enseignants qu’on fait les réunions, mais à la Garenne par exemple ils ont intégré un groupe d’élèves dans la réflexion pour qu’ils soient plus actifs. Et puis nos réunions débouchent aussi parfois sur des ateliers ou des journées thématiques, où là les élèves sont directement touchés.”

À lire aussi

De quoi non seulement mieux trier et produire moins de déchets, mais aussi avoir un établissement plus propre tout en sensibilisant les futurs adultes sur la question, en résumé.