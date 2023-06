Châtelet: une large fumée due à un incendie dans un tas de déchets électroniques à Comet Sambre

Incendie à Comet Sambre, à Châtelet, dans des déchets électriques et électroniques ©FVH

"Il s'agit effectivement d'un incendie dans un - heureusement petit - tas de déchets dit "D3E", c'est-à-dire de l'électrique et de l'électronique", précise le porte-parole de Comet Sambre, Jérôme Hardy, contacté par nos soins. "Nos équipes, formées et équipées, ont immédiatement actionné la pompe pour puiser l'eau de la Sambre et arroser le feu, les pompiers sont arrivés peu de temps après. L'incendie a été maîtrisé vers 18h30, il n'y avait ensuite plus que des fumées blanches - soit de la vapeur d'eau. Ce type de déchets sensibles peut s'embraser facilement, que ce soit avec les batteries ou la forte chaleur."

Les pompiers, partis de Marcinelle, sont intervenus sur place avec un départ complet - commandement, grande échelle et autopompe - ainsi que plusieurs citernes en renfort, nous indique notre correspondant.