Début de saison sur les chapeaux de roues à Charleroi-les-Bains

C’est un directeur de la Régie Communale Autonome ravi qui dresse le bilan d’un week-end exceptionnel en termes de fréquentation de la piscine extérieure du Centre de délassement de Marcinelle. “Nous avons ouvert vendredi dernier aux familles et force est de constater que le message est bien passé. Nous avons accueilli 400 personnes et la pataugeoire était bien remplie preuve que les plus petits ont apprécié. C’était un pari que nous avons gagné. En effet, le vendredi est encore un jour d’école et les parents n’ont pas hésité à venir à la piscine juste après”, se réjouit Antoine Tanzilli.