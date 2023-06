Michel ne respecte aucune de ses conditions probatoires, c’est direction prison!

En pleine crise du Covid, Michel a obtenu une chance de la justice via un sursis probatoire de 5 ans accordé par le tribunal correctionnel de Dinant. Toutefois, si le quadragénaire ne respectait pas ses conditions, une peine d’un an de prison était prévue au cas où. Quelques mois seulement après la mise en place des conditions, le tribunal correctionnel de Charleroi n’a pas eu d’autres choix que de déjà révoquer la mesure de faveur octroyée. Michel doit donc purger la peine d’un an de prison à Jamioulx.