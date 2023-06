Perturbation électrique ce mercredi 14 juin à Beaumont, Froidchapelle et Sivry-Rance

À lire aussi

La Botte ne sera pas pour autant coupée de tout courant ce mercredi puisque l’AIESH prendra le relais et alimentera autant que possible le réseau depuis le poste de Chimay. "L’AIESH a réalisé des tests concluants de report de charge dans la perspective de ces travaux mais elle préfère prévenir que cette réalimentation peut s’avérer limite en certains points éloignés du réseau" explique un communiqué. Des perturbations et fluctuations de tension pourraient donc avoir lieu ; mieux vaut prendre ses précautions et ne pas laisser branchés les appareils sensibles.

Pas de diffusion radio

Parmi les infrastructures risquant d’être impactées par la coupure de courant, il y a Radio Salamandre. Par précaution, elle suspendra la diffusion de ses émissions du mercredi 14 juin pendant la coupure de courant. "Merci, auditeurs et auditrices de nous garder votre confiance malgré ces désagréments" signalent les animateurs.