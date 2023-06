C’est dans cet état d’esprit que l’école communale de Jumet Hamende a accueilli une animation toute particulière donnée par Kaleidi, anciennement Maison des Math basée à Quaregnon et maintenant située au Quai 10 à Charleroi.

L’animation du jour consistait à trouver le nombre de petits cubes de bois enfermés dans une boîte transparente. Par groupes de quatre chacune des équipes devait en faire une estimation avant de passer à la résolution via l’une des méthodes possibles.

Parmi les groupes on pouvait découvrir aussi curieux mais un peu plus âgés. C’est ainsi que la ministre Caroline Désir, le bourgmestre Paul Magnette, le secrétaire d’État Thomas Dermine et l’Échevine Julie Patte ont participé à l’exercice du jour. “La règle de trois est généralement source de difficultés lors des épreuves du CEB ou du CE1D. Les analyses montrent que cette notion est problématique tant en mathématiques que dans l’ensemble des sciences. L’absence de compréhension et de maîtrise de ce mécanisme poursuit les enfants dans leur cursus scolaire, mais aussi dans leur vie professionnelle. Je me réjouis de voir ce très beau projet être actif au sein des écoles de Charleroi”, commente Julie Patte.

À lire aussi

Si l’intervention a pu se faire c’est le biais d’un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, sous l’égide de la ministre de l’Éducation, Caroline Désir, lançait un appel à projet à destination d’opérateurs extérieurs en matière d’apprentissage des mathématiques, des sciences, du numérique et de la lecture en vue de lutter contre l’échec scolaire.

Une subvention de 230 000 euros a été répartie entre 12 projets sélectionnés parmi lesquels on retrouve l’ASBL Kaleidi. Celle-ci vise à augmenter les connaissances en mathématiques et en numérique en développant par tous les moyens la passion et l’enthousiasme pour les mathématiques et le numérique.

Pour son projet “Balance ta règle de trois”, Kaleidi a obtenu un subside de 20 000 euros qui s’articule autour de trois étapes : la formation des enseignants, des animations au sein des écoles et l’appropriation d’un kit de matériel.

Au total, ce ne sont pas moins de 37 écoles, 1 585 élèves et 87 enseignants qui ont participé à cette animation.