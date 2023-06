Les nageurs à nouveau attendus ces mercredi, samedi et dimanche à Charleroi-les-Bains

Le coup d’envoi avait été lancé fin de la semaine dernière. Suite à l’engouement du public et à une météo qui sera à nouveau de la partie, les familles et amis sont autorisés à profiter de la piscine extérieure du Centre de délassement de Marcinelle. Le Centre aquatique sera donc accessible ces mercredi 14 juin, samedi 17 juin et dimanche 18 juin de 13h à 19h.