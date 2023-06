Mère et fille cogèrent un salon de massage avec des prestations sexuelles

Des massages torrides à la carte

D'emblée, Celesta joue la carte de la transparence avec les enquêteurs et passe à table. Une activité de proxénétisme est bien organisée dans son salon de massage à Jumet. Et l'argent découvert chez elle provient de cette activité. Des massages torrides sont proposés à 120 euros pour 60 minutes et le salon accueille une dizaine de clients par jour. La mère de famille a cru judicieux de lancer un salon de massage tantrique avec sa jeune fille de 18 ans, pour l'aider à se lancer dans la vie active. À la place, mère et fille, les cogérantes du salon sont côte à côte sur le banc des prévenus, suspectées de proxénétisme.

Les deux femmes s'accordent pour dire qu'elles ont pris connaissance des bonus pratiqués dans leur salon bien plus tard que ce qui est supposé par le parquet. Au départ, il n'était nullement question de prestations sexuelles. « La mise en place a eu lieu derrière notre dos. On a fini par être informées et on prenait 50% sur toutes les prestations. Le salon était un loft avec des chambres, sans table de massage », informe Amelia.

Une réelle implication dans l'organisation du salon

Pour le substitut Henry, mère et fille ont bien chapeauté l'organisation de ce salon transformé en temple du sexe. En témoignent le groupe WhatsApp où les membres évoquent les prestations sexuelles réalisées par les masseuses ou encore les annonces publiées sur le site Quartier rouge, bien connu dans le monde de la prostitution. Une masseuse confirme bien qu'Amelia et Celesta étaient parfaitement informées des « bonus ». Le parquet veut se montrer clément avec la jeune fille, actuellement aux études. Une peine de travail est proposée pour cette dernière, lui évitant d'entraver son futur parcours professionnel.

Par contre, pour la maman, le son de cloche est différent. « Elle aurait dû avoir une prise de conscience. Je requiers une peine de deux ans de prison, avec sursis », lance le substitut Henry. À la défense, Me Vanardois insiste sur la notion d'organisation. « Ce sont les masseuses qui ont organisé la prostitution. Mes clientes en ont eu connaissance en décembre 2020 et elles ont continué à récolter l'argent. Mais est-ce suffisant pour dire qu'il y a eu une organisation ? » Un acquittement est plaidé sur toute la ligne.

Jugement le 11 septembre.