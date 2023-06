Monceau : le village des Aînés dans le parc du château

Il fait beau (très beau même), le temps idéal pour passer un moment au grand air dans l’un des plus beaux écrins verts de Charleroi, avec une trame bleue d’eau : rendez-vous ce mercredi au parc Nelson Mandela du château de Monceau de 10 à 17h pour le premier village des Aînés. “Nous avons imaginé cet événement comme une vitrine des loisirs de notre service seniors”, explique le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe, en charge du Troisième Âge. “Toute la journée, des groupes viendront présenter leurs activités. ” Démonstration de gym douce, chorales, initiation au Tai chi, danse country, bachata, marche et yoga avec exercices respiratoires, concerts, etc.