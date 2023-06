Une troisième condamnation pour coups et blessures pour Matania ?

“Il faisait semblant de dormir”

Durant la journée, la tension n’a fait qu’accroître entre Matania et son chéri. En après-midi, c’était déjà dispute sur dispute. Au soir, la prévenue n’a visiblement pas apprécié que son compagnon ne vienne pas lui ouvrir la porte d’entrée. “J’ai toqué au moins 20 minutes à la porte et puis je l’ai défoncé. Il faisait semblant de dormir”, explique la prévenue ce lundi matin.

Un couteau sur la table de salon plus tard et le compagnon de Matania reçoit la lame dans son épaule. “J’ai pris le couteau pour le menacer et c’est rentré dans son épaule. J’ai directement retiré l’arme quand j’ai vu ça. ”

Déjà deux antécédents similaires

Le problème est que Matania présente déjà deux condamnations pour des faits similaires. Mais le parquet se montre quand même enclin à lui accorder une troisième chance via un sursis probatoire. Une formation en gestion de la violence est logiquement suggérée à la prévenue avec une peine de 10 mois de prison.