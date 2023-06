Il s'introduit chez son ex, tente de la violer puis de la tuer armé d'un hachoir

Son ex-compagnon était armé d'un couteau de cuisine d'une lame de 20 centimètres dans une main et d'un hachoir de 17 centimètres dans l'autre. Totalement ivre, Hallouch s'est introduit dans l'appartement, puis s'est rendu dans la chambre à coucher pour avoir une relation sexuelle, ce qu'a refusé la victime, notamment parce qu'ils sont séparés depuis plus d'un an…

"Je veux que mon papa aille en prison", le témoignage glaçant des enfants

Au sol, la victime parvient à repousser son agresseur qui cible son abdomen avec ses dangereuses armes. Deux des enfants du couple, âgés de 7 et 9 ans, sont réveillés et interviennent courageusement. "Ils ont vu leur papa essayer de tuer leur mère. Malgré leur jeune âge, ils ont tenté de désarmer leur père", confirme Me Brison, partie civile et avocate de Myriam.

Le témoignage des enfants est glaçant : le fils de 7 ans mime les gestes de son père et la jeune fille de 9 ans souhaite voir son papa aller en prison. "Je veux que mon papa aille en prison. Il voulait vraiment la tuer", insiste l'enfant.

Hallouch conteste... mais n'a aucun souvenir

Poursuivi pour une tentative de meurtre, Hallouch conteste les faits. Jamais il n'a frappé sa femme ni ses enfants, dit-il. Mais le sexagénaire admet également n'avoir aucun souvenir de la scène. "Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé au sol. Je saignais à la tête et j'ai aussi reçu un coup dans le bas du dos. J'ai été réveillé par les cris des enfants. Je pensais que c'était moi la victime, je suis donc parti", explique le prévenu au tribunal.

Une rupture pas acceptée: "il ne comprend pas qu'elle n'est pas sa propriété"

Pour le parquet et la partie civile, il s'agit bien là d'une tentative de meurtre impliquant une ex-compagne sous l'emprise de son ex-compagnon depuis la séparation du couple en septembre 2021. En témoigne une précédente scène de coups reprochée à Hallouch, un mois avant la tentative de meurtre. Là encore, l'ex-compagnon s'est imposé au domicile de son ex. "Là aussi, elle avait refusé une relation sexuelle au prévenu ivre. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'elle n'est pas sa propriété", avance la partie civile.

À lire aussi

La substitute Malorgio considère, elle, que le prévenu n'a jamais réellement accepté la séparation et qu'on est passé peu à côté d'un nouveau féminicide. Une peine de 6 ans de prison est requise contre Hallouch, uniquement connu pour des antécédents de roulage.

À la défense, Me Vander Eyden plaide elle un sursis probatoire pour une scène de coups et blessures et non pas une tentative de meurtre. Si son client se trouvait au domicile de la victime, "c'était avec son accord."

Jugement fin juin.