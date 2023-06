Le TEC Charleroi recrute 55 personnes

Les différents TEC wallons recherchent, pour 2023, 650 nouveaux collaborateurs. Les conducteurs sont les plus convoités : les sociétés de transports en commun espèrent en avoir embauché un demi-millier d’ici à la fin de cette année, dont 90 rien qu’à Charleroi. Si, à la direction carolo, on indique qu’on recherche en permanence des conducteurs, le développement tout récent des lignes aérobus – reliant l’aéroport carolo aux gares de Charleroi, Fleurus et Luttre – explique pour une partie importante ce besoin : “Lorsque, à la fin de cette année, le nombre d’aérobus se sera adapté à l’augmentation des trains à Fleurus, 30 chauffeurs seront spécifiquement affectés à ces lignes A1, A2 et A3”, indique Véronique Benoit, directrice commerciale.